Dal parco della Rinascita al restauro di piazza Umberto: rimodulati i fondi

La giunta comunale ha approvato le delibere contenenti il piano di rimodulazione degli interventi previsti nel piano operativo dei programmi di finanziamento comunitario di cui il Comune di Bari è beneficiario: Programma Nazionale Metro plus e città medie Sud 2021/2027 e POC Metro.

Per quanto riguarda il PN Metro plus 2021/2027, che dispone di un ammontare complessivo di oltre 191 milioni di euro (al netto dell’importo di flessibilità), si conferma l’attenzione alle tematiche ambientali e alla valorizzazione del verde urbano, attraverso interventi di forestazione e greening diffuso, anche per la creazione di piccoli rifugi climatici, e di realizzazione di connessioni verdi tra il mare e i quartieri interni della città (fiumi verdi), con la riqualificazione, la rinaturalizzazione e la messa in sicurezza delle lame e delle aree limitrofe.

L’Accordo di Partenariato Italia 2021-2027, infatti, in una prospettiva di continuità e rafforzamento della strategia attuata nel 2014-2020, assegna al PN Metro plus 2021-2027 il compito di affrontare le tematiche ambientali, in special modo quelle connesse al contrasto ai cambiamenti climatici e alla transizione verso un’economia circolare, e di promuovere azioni di rigenerazione urbana e di risposta al disagio socio-economico, anche attraverso l’innovazione sociale.

Tra i progetti che l’amministrazione comunale intende confermare e potenziare ci sono il ‘Recupero del giardino di Piazza Umberto’, la ‘Realizzazione del Polo culturale e parco urbano di Villa Giustiniani’, la ‘Realizzazione del Parco delle Lamie nel compendio ex Rai’, ‘Fiumi verdi: Parco Lama Balice’, il completamento del Parco della Rinascita.

Per quanto riguarda il POC Metro, che dispone di un ammontare complessivo di 45 milioni di euro circa, sono stati riprogrammati fondi per sostenere le politiche di mobilità sostenibile (con ulteriore finanziamento del progetto ‘Muvt365 in bus’).

In tema di economia circolare e tecnologie per il tracciamento dei rifiuti, inoltre, è stata approvata la scheda del progetto multi-intervento ‘Sistemi innovativi per la raccolta differenziata’, che sarà recepita nel prossimo aggiornamento del Piano Operativo del PN Metro plus. L’operazione, dell’importo complessivo di 9 milioni 535mila euro, sarà attuata per il tramite di Amiu Puglia e prevede i seguenti interventi: