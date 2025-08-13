Ancora brutte notizie per Rc auto. A Bari aumentano del 2,8%

Prosegue la crescita delle tariffe Rc auto, con i prezzi delle polizze che segnano nel primo trimestre del 2025 un costo medio di 410 euro, in salita del +4,1% su anno. Lo afferma Assoutenti, dopo i nuovi dati forniti dall’Ivass. A Bari il rialzo è del 2,8% con un costo medio del 409,5 euro.

Analizzando i dati dell’Ivass, si scopre che la provincia più cara è quella di Napoli, con una media di 592,5 euro a polizza, segue Prato con 586,8 euro, al terzo posto Caserta con una media di 528,5 euro – evidenzia Assoutenti – La città più conveniente sul fronte delle tariffe si conferma Enna con un premio medio di 297 euro, seguita da Potenza (305 euro) e Oristano (310 euro). Tra la provincia più cara e quella più economica la forbice raggiunge quindi quota 295 euro a polizza – rimarca Assoutenti.

I prezzi dell’Rc auto, tuttavia, registrano il rincaro più forte a Caltanissetta, con un aumento su base annua del +6,9%, seguita da Viterbo (+6,6%) e Roma (+6,4%); l’unica città che registra un decremento è Reggio Calabria, col premio medio che scende del -0,2%

“L’escalation delle tariffe Rc auto prosegue nonostante l’inflazione sotto controllo e il calo dell’incidentalità in Italia – afferma il presidente Gabriele Melluso – Per calmierare le polizze è ormai improcrastinabile applicare la sentenza della Corte Costituzionale che rende facoltativo l’indennizzo diretto. Urge inoltre una riforma dell’autorità della vigilanza e una governance composta da personalità indipendenti dal mondo assicurativo”.