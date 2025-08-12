MARTEDì, 12 AGOSTO 2025
Trovato senza vita il piccolo Carlo: era scomparso su una spiaggia in Veneto

Ricerche tutta la notte: è stato trovato in acqua

Pubblicato da: redazione | Mar, 12 Agosto 2025 - 08:14
E’ stato trovato senza vita in acqua il corpo del piccolo Carlo, il bambino di 6 anni di cui si erano perse le tracce a Ca’ Pasquali nel litorale di Cavallino- Treporti. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno trovato la salma intorno alle 3 di oggi, martedì 12 agosto, a cento metri dalla battigia in prossimità del pennello nei pressi del quale era scomparso verso le 16 di lunedì.

La sala operativa della guardia costiera era stata allertata della scomparsa in acqua del bambino, Carlo Panizzo, 6 anni di Roncade, denunciata dalla madre. Alle attività di ricerca hanno collaborato i sommozzatori e un mezzo nautico del 115, un elicottero della guardia di finanza e gli assistenti bagnanti che lavorano sul litorale. In serata nell’area di ricerca è giunto anche un aereo “Manta” ATR-42 della guardia costiera, decollato da Pescara, dotato di sofisticati sistemi di telerilevamento notturno.

Il piccolo Carlo era stato visto in acqua l’ultima volta. Una catena umana è stata formata dai bagnanti stretti per mano sul bagnasciuga del litorale di Cavallino Treporti, per aiutare nelle ricerche.

