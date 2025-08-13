Nuovo consiglio di indirizzo del Petruzzelli: le nomine

Il sindaco Vito Leccese ha nominato oggi le due consigliere che faranno parte del nuovo Consiglio di indirizzo della Fondazione lirico- sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Si tratta di Maria Grazia Porcelli, docente di Storia del Teatro, Storia della Danza, Linguaggi della Scena Contemporanea dell’Università degli Studi di Bari, e di Pamela Palmi, docente di Organizzazione aziendale dell’Università del Salento.

Il nuovo Consiglio di indirizzo sarà dunque così composto:

Vito Leccese (sindaco di Bari e presidente della Fondazione)

Maria Grazia Porcelli (rappresentante del sindaco di Bari)

Pamela Palmi (rappresentante della sindaco della Città Metropolitana di Bari)

(rappresentante della sindaco della Città Metropolitana di Bari) Michele Emiliano (rappresentante del presidente della Regione Puglia)

Ippolita Resta e Pierfelice Rosato (rappresentanti del ministro della Cultura).

“Con la nomina dei nuovi componenti, abbiamo rinnovato l’intero Consiglio di indirizzo della Fondazione Petruzzelli, nel rispetto del principio della parità di genere cui ho improntato da subito il mio mandato – dichiara il sindaco di Bari e presidente della fondazione Vito Leccese -. In continuità con l’ottimo lavoro svolto dal Consiglio uscente, sono certo che il nuovo Consiglio, che si caratterizza per la presenza di figure qualificate dotate dell’esperienza e della competenza necessarie per svolgere al meglio questo ruolo, saprà capitalizzare un patrimonio prezioso costruito negli anni. Oggi la Fondazione Petruzzelli è una realtà solida, in crescita, che vanta produzioni originali e stagioni di grandi successo e che ha saputo coinvolgere l’intera città nella sua rinascita: convocheremo il Consiglio di indirizzo già a fine mese per fare il punto sulle azioni da mettere in campo. Ringrazio il vicepresidente Corrado Petrocelli e tutti i consiglieri uscenti per l’impegno e la condivisione in una fase di transizione cruciale per la crescita reputazionale e artistica del nostro politeama”.