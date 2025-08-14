Esplosione allo sportello dell’ufficio postale nel Foggiano: “Amareggiato”

Lo sportello automatico dell’unico ufficio postale del piccolo comune di Stornara, in provincia di Foggia, è stato fatto esplodere alle 4 del mattino.

Non è ancora chiaro se i responsabili dell’assalto siano riusciti a portare via il denaro.

Il boato, oltre a danneggiare la struttura, ha spaventato i residenti di Stornara che conta 5.800 abitanti. Sul posto stanno operando i carabinieri. “Sono profondamente deluso, amareggiato e pieno di rabbia – dice il sindaco Roberto Nigro – per l’atto vile che ha colpito la nostra comunità. Nei giorni scorsi ho mostrato grande preoccupazione e ho inoltrato richieste di aiuto alle istituzioni competenti, ministro degli Interni e prefettura, ma ad oggi purtroppo non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Un Paese con una sola unità di polizia locale e una caserma dei carabinieri sotto organico non può essere lasciato in balia della delinquenza”.

“Chiedo alle istituzioni competenti – conclude – di intervenire al più presto possibile per garantire la sicurezza e la tranquillità dei nostri cittadini. Solleciterò le Poste affinché ci sia una postazione mobile per tamponare i disagi”.