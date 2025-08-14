Presunti abusi su una 12enne nel Brindisino, indagano i carabinieri

I carabinieri stanno indagando su presunti abusi subiti ieri da una 12enne in vacanza in provincia di Brindisi. Secondo quanto riferito dalla ragazzina ai genitori, che si sono rivolti ai militari, il responsabile sarebbe un 18enne che è già stato individuato e che al momento ha respinto ogni addebito. Nei suoi confronti potrebbe scattare l’accusa di violenza sessuale aggravata dall’età della vittima. Gli abusi sarebbero stati compiuti sulla spiaggia di un villaggio turistico dove sia la 12enne sia il 18enne sono in vacanza. Sono in corso gli accertamenti, anche sanitari, previsti dal protocollo rosa.