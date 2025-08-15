VENERDì, 15 AGOSTO 2025
Caro bollette, in autunno ci sarà il vero allarme

L'analisi

Pubblicato da: redazione | Mer, 13 Agosto 2025 - 13:30
soldi economia bollette calcolatrice
  • 22 sec
Il ribasso dell’1% delle bollette del gas non sarà minimamente avvertito dai consumatori, poiché la riduzione delle tariffe si registra quando i consumi di gas degli italiani sono ai minimi. Lo afferma Assoutenti, commentando l’aggiornamento tariffario per i vulnerabili.

“Il risparmio virtuale per le famiglie interessate sarà di appena 12,5 centesimi di euro annui rispetto alle tariffe di giugno, ma ricordiamo che nei mesi invernali si concentra l’80% dei consumi di gas degli italiani, mentre l’estate la domanda si riduce sensibilmente – afferma il presidente Gabriele Melluso – Il vero allarme bollette ci sarà in autunno, quando la corsa agli accaparramenti da parte dei vari Paesi farà salire repentinamente il prezzo dell’energia sui mercati internazionali. A pesare sulle bollette degli italiani sarà anche l’accordo siglato da Unione Europea e Stati Uniti, che impegna il vecchio continente ad acquistare 750 miliardi di dollari di energia americana nei prossimi tre anni, riducendo le forniture da Paesi più competitivi con conseguente rialzo dei prezzi in bolletta” – conclude Melluso.

