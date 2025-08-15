VENERDì, 15 AGOSTO 2025
Travolto da moto mentre era in servizio, muore netturbino

A Manduria

Pubblicato da: redazione | Ven, 15 Agosto 2025 - 11:34
ambulanza 118
  • 15 sec
villaggiodelgusto.com

Dramma all’alba alle porte di Manduria (Taranto), lungo la strada che conduce a San Pietro in Bevagna.

Un operatore ecologico di 53 anni, Pasquale Dinoi, in servizio per conto della Gialplast con un contratto stagionale, ha perso la vita dopo essere stato travolto da una moto di grossa cilindrata mentre attraversava la carreggiata.
L’uomo era impegnato nelle operazioni di raccolta dei rifiuti, in prossimità di un’isola ecologica, quando è stato investito dal motociclo proveniente dalla zona costiera.
L’impatto è stato particolarmente violento: Dinoi è stato sbalzato sull’asfalto ed ha riportato traumi gravissimi.

Subito soccorso dagli operatori del 118, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale “Marianna Giannuzzi” di Manduria, dove però è deceduto poco dopo l’arrivo a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Manduria, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le indagini sono in corso per accertare le responsabilità.

Ne dà notizia l’Ansa.

