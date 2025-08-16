Droga nascosta in una cisterna di un palazzo a San Pasquale: due arresti a Bari

La Polizia di Stato di Bari, nel corso di un’attività di contrasto alla illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti, ha tratto in arresto due giovani baresi, rispettivamente di 22 e 19 anni.

Sono accusati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si evidenzia che questi sono accertamenti compiuti nella fase delle indagini preliminari, che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa.

Nel pomeriggio del 12 agosto, durante un servizio specifico nel centro di Bari, al quartiere “San Pasquale”, i poliziotti della sezione “Falchi” della Squadra Mobile della Questura di Bari hanno notato due uomini entrare all’interno di un condominio, per poi fare accesso ad un locale ivi presente, ubicato al piano terra. Insospettiti dall’atteggiamento dei due, gli operatori hanno deciso di far accesso al condominio per effettuare una perquisizione. Notato l’arrivo degli agenti, uno dei due giovani ha provato a defilarsi ma, tuttavia, è stato prontamente bloccato.

Entrati nel condominio, gli operatori hanno trovato l’altro giovane che stava uscendo dal citato locale, posto nell’androne dello stabile, tenendo tra le mani una cassetta in metallo di colore rosso, al cui interno sono stati rinvenuti tre “panetti” di hashish ed una dose di cocaina, oltre a diverso materiale per il confezionamento della sostanza. Durante la perquisizione del locale di pertinenza condominiale, gli operatori hanno individuato un sistema di occultamento realizzato attraverso un cavo che, una volta tirato, consentiva di sollevare uno zaino nascosto dietro una cisterna. All’interno dello stesso è stata trovata una busta contenente cocaina, per un peso di oltre 262 grammi. Complessivamente sono stati sequestrati 304 grammi di hashish e 265 grammi di cocaina.

Alla luce dei fatti emersi, i due giovani sono stati tratti in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto per entrambi la misura cautelare della detenzione domiciliare.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e che, all’esecuzione delle misure pre-cautelari odierne, seguirà il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.