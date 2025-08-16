Il napoletano Capuano fa il bis a Bari. In arrivo la nuova pizzeria

La pizzeria Vincenzo Capuano fa bis a Bari. La conferma di una tendenza irreversibile, quella della sempre maggiore affermazione della gastronomia di gusto partenopeo, a Bari arriva con la nuova apertura del pizzaiolo social Vincenzo Capuano, esuberante e solare erede di una stirpe di pizzaioli. La prima pizzeria con cui Capuano ha puntato la sua prima bandierina in città, e in Puglia, si chiama Jamme Ja ed è in via Nicolo Piccini. Hanno fato il giro del web le foto del giorno dell’inaugurazione quando centinaia di persone si sono messe in fila per ottenere un pezzo di pizza gratis oltre a Pasta e patate di nonno Enzo, preziosi nel suo menù.

Ora il pizzaiolo e imprenditore napoletano è pronto per una nuova avventura sempre nel capoluogo pugliese e cerca personale in particolare tre camerieri di sala con esperienza. Richiesta “esperienza nel settore, ottima padronanza della lingua italiana, dinamicità e capacità di lavorare in team”. Si offre “contratto a norma, formazione e possibilità di crescita professionale”. Retribuzione: 1.000- 1.300 euro al mese Al momento non si conoscono altri dettagli dell’operazione e il quartiere scelto da Capuano.