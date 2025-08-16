SABATO, 16 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,120 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,120 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Il napoletano Capuano fa il bis a Bari. In arrivo la nuova pizzeria

E cerca personale

Pubblicato da: Adalisa Mei | Ven, 15 Agosto 2025 - 19:15
vincenzo Capuano
  • 31 sec
villaggiodelgusto.com

La pizzeria Vincenzo Capuano fa bis a Bari. La conferma di una tendenza irreversibile, quella della sempre maggiore affermazione della gastronomia di gusto partenopeo, a Bari arriva con la nuova apertura del pizzaiolo social Vincenzo Capuano, esuberante e solare erede di una stirpe di pizzaioli. La prima pizzeria con cui Capuano ha puntato la sua prima bandierina in città, e in Puglia, si chiama Jamme Ja ed è in via Nicolo Piccini. Hanno fato il giro del web le foto del giorno dell’inaugurazione quando centinaia di persone si sono messe in fila per ottenere un pezzo di pizza gratis oltre a Pasta e patate di nonno Enzo, preziosi nel suo menù.

Ora il pizzaiolo e imprenditore napoletano è pronto per una nuova avventura sempre nel capoluogo pugliese e cerca personale in particolare tre camerieri di sala con esperienza. Richiesta “esperienza nel settore, ottima padronanza della lingua italiana, dinamicità e capacità di lavorare in team”. Si offre “contratto a norma, formazione e possibilità di crescita professionale”. Retribuzione: 1.000- 1.300 euro al mese Al momento non si conoscono altri dettagli dell’operazione e il quartiere scelto da Capuano.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Assalto al bancomat nel Foggiano: ancora...

Assalto intorno alle 4,30 del mattino ai danni dello sportello Atm...
- 16 Agosto 2025
Primo Piano

Il napoletano Capuano fa il bis...

La pizzeria Vincenzo Capuano fa bis a Bari. La conferma di...
- 16 Agosto 2025
Economia

Caro bollette, in autunno ci sarà...

Il ribasso dell’1% delle bollette del gas non sarà minimamente avvertito...
- 15 Agosto 2025
Puglia

Tutti pazzi in Puglia per la...

Vola la mozzarella di bufala campana DOP con un incremento delle...
- 15 Agosto 2025