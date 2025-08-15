Tragedia a Valenzano. Un operaio di 46 anni Giovanni Faniuolo. è morto questa mattina: era impegnato nel montaggio di alcune luminarie quando sarebbe precipitato. La tragedia è avvenuta intorno alle 6.30: inutili, purtroppo, i soccorsi. L’uomo, secondo quanto si apprende, stava lavorando in quota con un cestello. Sul posto I carabinieri e lo Spesal per accertamenti.
Valenzano, cade durante il montaggio di luminarie: muore operaio
Aveva 46 anni
