Valenzano, cade durante il montaggio di luminarie: muore operaio

Aveva 46 anni

Pubblicato da: redazione | Ven, 15 Agosto 2025 - 10:12
ambulanza 118
  • 26 sec
villaggiodelgusto.com

Tragedia a Valenzano. Un operaio di 46 anni Giovanni Faniuolo. è morto questa mattina: era impegnato nel montaggio di alcune luminarie  quando sarebbe precipitato. La tragedia è avvenuta intorno alle 6.30: inutili, purtroppo, i soccorsi. L’uomo, secondo quanto si apprende, stava lavorando in quota con un cestello. Sul posto I carabinieri e lo Spesal per accertamenti.

