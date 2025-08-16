Lotta alla criminalità a Bari, controlli serrati della polizia al molo san Nicola e in piazza Umberto

Controlli straordinari della polizia di Stato in città e particolare attenzione è stata dedicata alle zone del Molo San Nicola e di Piazza Umberto, soprattutto nelle ore serali. La Polizia di Stato, durante l’intera settimana, ha predisposto ed effettuato mirati servizi di controllo del territorio in ore serali, con particolare attenzione alle aree del centro cittadino maggiormente frequentate, attraverso l’impiego di personale operativo dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile.

Al Molo San Nicola, nelle ore serali e notturne del 14 e del 15 agosto, è stata garantita una presenza costante di pattuglie della Polizia di Stato, al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della presenza di parcheggiatori abusivi e di persone moleste. Contestualmente, in Piazza Umberto, sono stati predisposti mirati servizi di controllo del territorio a seguito della segnalazione di episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, minacce, aggressioni e danneggiamenti.

Specifici controlli finalizzati alla prevenzione di episodi di illegalità, per garantire la sicurezza di cittadini e turisti, sono stati effettuati in Piazza del Ferrarese e lungo Corso Vittorio Emanuele. Allo stesso modo, in altre zone della città ed in provincia, con l’impiego di personale dei Commissariati di pubblica sicurezza, sono stati garantiti servizi di controllo del territorio che hanno interessato sia le zone frequentate dalla movida, sia le zone periferiche.

Nel corso della settimana l’attività di controllo ha consentito di denunciare in stato di libertà, a vario titolo, 18 persone. Tra queste, una è stata indagata per essere stata sorpresa nel centro cittadino di Bari nonostante fosse destinataria di D.A.S.P.O. urbano. Cinque le persone tratte in arresto. 2 uomini sono stati arrestati nella zona di piazza Umberto, uno perché ritenuto responsabile di danneggiamento commesso all’interno di un esercizio commerciale, l’altro per il furto di un ciclomotore.

Tre persone sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti e sono state arrestate per il reato di detenzione ai fini di spaccio. La Polizia di Stato continuerà ad assicurare la propria presenza sul territorio al fine di prevenire e reprimere fenomeni di illegalità diffusa, rafforzando la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.