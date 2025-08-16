Quercia schiaccia auto in Basilicata, morto 29enne

Domani, 17 agosto, la comunità di Ferrandina in Basilicata darà l’ultimo saluto a Nicola Pipio, un giovane di 29 anni, morto, mentre era in corso un violento temporale. Una quercia secolare ha schiacciato la sua automobile. Nella Fiat Panda c’erano anche altri tre giovani: una 22enne è in prognosi riservata, ma come gli altri due, non è più in pericolo di vita. La Procura della Repubblica di Matera ha aperto un’inchiesta, coordinata dai Carabinieri, per chiarire la dinamica dell’incidente. In un primo momento, la causa della caduta dell’albero sembrava fosse stata un fulmine, ma, dopo il racconto delle altre persone presenti nell’area picnic del Parco Baden Powell, in località Fonnoni, l’ipotesi più plausibile è ora quella del fortissimo vento, che ha abbattuto la quercia, le cui radici erano evidentemente molto secche.

Pipio lavorava in un’azienda della Valbasento ed era molto conosciuto in città e in altre zone della regione per il suo impegno come dirigente della squadra di calcio a 5 della Ferrandina Sport Academy (serie B).

I Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre gli altri tre e affidarli alle cure del 118 Basilicata soccorso, che li ha trasportati all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Dal nosocomio della città dei Sassi, un 20enne è stato dimesso, mentre la 22enne, a causa della gravità delle ferite al bacino, è stata trasferita in prognosi riservata al Policlinico di Bari. Dovrà essere, invece, operato alla colonna vertebrale un 23enne, ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza. Tutti e tre i feriti hanno ricevuto la visita del sindaco di Ferrandina, Carmine Lisanti, che ha proclamato il lutto cittadino e ha annullato tutti i festeggiamenti in onore del patrono San Rocco. Ne dà notizia l’Ansa.