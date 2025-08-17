DOMENICA, 17 AGOSTO 2025
Cucina, alleata della salute: in tavola la melanzana

Proprietà e ricette per la rubrica "Cucina"

Pubblicato da: redazione | Lun, 11 Agosto 2025 - 17:24
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Alleata della salute, oggi in tavola portiamo la melanzana. Dall’inconfondibile buccia lucida e vellutata, la melanzana è una regina dell’orto estivo. Arrivata in Europa dall’Oriente, si è radicata nella cucina mediterranea diventando protagonista di piatti iconici. Ma andiamo per gradi.

Ricca di acqua (oltre il 90%), ha un basso contenuto calorico, il che la rende perfetta per chi vuole mantenere la linea. Contiene fibre utili alla digestione, potassio che aiuta a regolare la pressione sanguigna, e antociani, pigmenti responsabili del suo colore viola intenso e dalle proprietà antiossidanti. Inoltre, stimola la diuresi e contribuisce a ridurre il colesterolo cattivo. Importante ricordare che la melanzana cruda contiene solanina, una sostanza potenzialmente tossica se ingerita in grandi quantità. Per questo è preferibile consumarla cotta, così da esaltarne sapore e benefici. Ecco due ricette semplici e gustose per portarla in tavola.

Melanzane ripiene mediterranee

Lavate le melanzane, tagliatele a metà nel senso della lunghezza e svuotatele delicatamente con un cucchiaio, tenendo da parte la polpa. Disponete i gusci svuotati su una teglia, spennellateli con un filo d’olio e infornate a 180°C per 15 minuti. In una padella, rosolate la polpa tritata con un filo d’olio, aggiungete i pomodorini tagliati, le olive e regola di sale e pepe. Fuori dal fuoco, incorporate la mozzarella a cubetti e qualche foglia di basilico spezzettata. Riempite le melanzane con il composto, cospargete con pangrattato e un filo d’olio. Infornate a 200°C per circa 20 minuti, finché la superficie sarà dorata.

Pasta con crema di melanzane e ricotta salata

Taglia le melanzane a cubetti e rosolale in padella con olio e aglio, finché saranno morbide e leggermente dorate. Eliminate l’aglio e frullate le melanzane con un po’ di acqua di cottura della pasta, parmigiano, sale, pepe e qualche foglia di basilico, fino a ottenere una crema vellutata. Cuocete la pasta in abbondante acqua salata, scolatela al dente e conditela con la crema di melanzane. Impiattate e completate con una generosa grattugiata di ricotta salata e un filo d’olio a crudo.

