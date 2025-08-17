Esodo estivo, oltre 23 milioni di veicoli su strada a Ferragosto

Si chiude con numeri da record il terzo weekend di agosto, cuore dell’esodo estivo 2025, sulla rete stradale e autostradale di Anas (Gruppo FS Italiane). Tra venerdì 15 e le ore 12 di domenica 17 agosto sono stati registrati oltre 23,5 milioni di transiti, di cui 6,5 milioni soltanto nella mattinata di domenica, mezzo milione in più rispetto alla settimana precedente. Per agevolare gli spostamenti, Anas ha ridotto drasticamente i cantieri: fino all’8 settembre ne resteranno chiusi o sospesi 1.392, pari all’83% del totale. In campo circa 2.500 operatori tra tecnici, addetti alla viabilità e personale delle Sale Operative, impegnati 24 ore su 24 nel monitoraggio del traffico.

Il weekend ha visto flussi intensi ma senza particolari criticità. Sono cominciati i primi rientri dalle ferie, soprattutto lungo l’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, dove in direzione nord il traffico è più che raddoppiato rispetto allo scorso fine settimana, con punte del 70% nella restante tratta calabrese. Tra venerdì e sabato, sulla A2 tra l’innesto con la A30 e il nodo di Salerno, hanno viaggiato oltre 110 mila veicoli. Il picco è stato registrato a Pontecagnano con 173.442 passaggi, seguito da Salerno (150.546), Battipaglia (125.592), Campagna (73.380) e Casalbuono (72.136). Nell’Appennino calabro i rilievi indicano 57.301 veicoli a Rivello e 46.518 ad Altomonte, mentre più a sud i dati segnalano 49.189 transiti a Montalto Uffugo, 66.937 dopo Falerna, 56.595 a Palmi e 52.782 a Villa San Giovanni.

In Sicilia, sulla A19, sono stati rilevati 127.876 veicoli a Palermo, 86.897 ad Altavilla Milicia, 27.258 ad Alimena e 23.897 a Caltavuturo. A Roma, il Grande Raccordo Anulare ha registrato punte altissime con 241.763 veicoli tra Laurentina e Pontina, 223.562 alla Romanina, 170.860 tra Pisana e Aurelia, 156.312 tra Cassia e Sant’Andrea e 153.063 tra Nomentana e Tiburtina. Molto trafficata anche l’A91 Roma-Fiumicino con 220.436 passaggi e la SS148 Pontina, con 167.466 veicoli a Roma, 85.966 ad Ardea, 58.704 a Latina e 43.287 a Sabaudia.

Al Nord, sulla SS51 di Alemagna, i transiti sono stati 49.343 a Longarone e 17.115 a Valle di Cadore. Lungo la SS16 Adriatica, nel tratto veneto, si contano 25.722 veicoli a Rovigo, 61.558 a Ravenna, 58.631 a Rimini e 44.441 a Riccione; nelle Marche 41.094 a Falconara e 40.045 a Fermo; in Abruzzo 48.770 ad Alba Adriatica e 22.608 a Vasto. Il valore minimo è stato registrato a Stanghella, in provincia di Padova, con 14.802 veicoli, mentre il massimo in Puglia a Brindisi con 121.770.

Sul versante tirrenico la SS18 Tirrena Inferiore ha visto 66.741 passaggi a Capaccio Paestum, 51.180 a San Nicola Arcella, 48.206 a Eboli, 39.050 a Belvedere Marittimo e 36.079 a Vibo Valentia. Sulla SS106 Jonica sono stati 71.265 i veicoli a Castellaneta, 56.686 a Stalettì, 43.814 a Simeri Crichi, 36.191 a Cutro, 32.932 sulla variante di Borgia e 30.519 a Portigliola.

Tra le arterie più trafficate emergono la RA15 Tangenziale di Catania a Misterbianco con 124.533 veicoli, la SS36 del Lago di Como con 112.160 a Monza, la SS101 Salentina di Gallipoli con 108.961 a Lequile, la SS162NC Asse Mediano con 102.541 a Giugliano, la SS613 Brindisi-Lecce con 102.163 a Squinzano e la RA6 Bettolle-Perugia con 98.413 a Perugia e 59.358 a Corciano. Seguono la SS336 per Malpensa con 91.712 a Gallarate, la Tangenziale Ovest di Lecce con 91.140, la RA12 Chieti-Pescara con 86.706 a San Giovanni Teatino, la SS7quater Domitiana con 77.885 veicoli a Castel Volturno, 76.789 a Giugliano e 68.268 a Mondragone, la SS77 Val di Chienti con 77.267 a Corridonia, la SS7 Appia con 73.227 a Ciampino, la SS2bis Cassia Veientana con 72.132 a Roma, l’A2DIR-RC con 70.684 a Reggio Calabria e la SS114 Orientale Sicula con 68.181 a Priolo e 60.500 a Siracusa.

Chiudono il quadro i numeri dell’Aurelia, con 56.035 veicoli a Grosseto, 49.071 a Vecchiano, 47.165 a Montalto di Castro, 41.671 a Gavorrano e 40.387 a Sarzana, mentre sulla SS3 Flaminia a Foligno i transiti sono stati 55.104.