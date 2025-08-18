LUNEDì, 18 AGOSTO 2025
Bari, più luce a Torre a Mare: al via cambio dei corpi illuminanti

Pubblicato da: redazione | Lun, 18 Agosto 2025 - 12:59
A Torre a Mare sono in corso le operazioni di sostituzione dei corpi illuminanti in avaria e la riparazione dei pannelli copri cavi. Lo rende noto il presidente del Municipio 1 Annamaria Ferretti. “Alcuni – spiega – purtroppo non sono stati ripristinati poiché necessitano di un intervento sulla linea che sarà eseguito al più presto. Informarvi  – conclude – è doveroso perché ogni azione che porta luce e bellezza ai nostri luoghi del cuore è fondamentale.

Attualità

