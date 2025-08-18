A Torre a Mare sono in corso le operazioni di sostituzione dei corpi illuminanti in avaria e la riparazione dei pannelli copri cavi. Lo rende noto il presidente del Municipio 1 Annamaria Ferretti. “Alcuni – spiega – purtroppo non sono stati ripristinati poiché necessitano di un intervento sulla linea che sarà eseguito al più presto. Informarvi – conclude – è doveroso perché ogni azione che porta luce e bellezza ai nostri luoghi del cuore è fondamentale.
Bari, più luce a Torre a Mare: al via cambio dei corpi illuminanti
Alcuni erano in avara
Puglia in lutto per Francesco Saccente,...
La Puglia piange Francesco Saccente, storico operatore e tecnico di Antenna...
Bari, più luce a Torre a...
A Torre a Mare sono in corso le operazioni di sostituzione...
Giornata da incubo per molti passeggeri...
Giornata da incubo per molti passeggeri di Torino e Bari. Dovevano...
Stop al pesce fresco su tutto...
Stop al pesce fresco a tavola per l’avvio del fermo pesca...