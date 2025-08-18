Giornata da incubo per molti passeggeri di Torino e Bari: bloccati in aeroporto per 5 ore

Giornata da incubo per molti passeggeri di Torino e Bari. Dovevano raggiungere le due destinazioni, ma i voli FR6181 e FR6180 di domenica 17 agosto, hanno riportato oltre 5 ore con pesanti disagi per i passeggeri della compagnia aerea Ryanair .

I passeggeri, quindi, sono stati costretti a trascorrere ore intere all’interno degli aeroporti di Bari e Torino, vedendo rinviato i propri voli in partenza inizialmente alle 16:55 e alle 19:25 e atterrati solamente alle 22:24 e alle 00:22. Disservizi che hanno portato non pochi disagi per i passeggeri desiderosi di raggiungere le mete, per svariati motivi, lavoro, salute o semplicemente vacanza. Sembrerebbe che siano escluse circostanze eccezionali come condizioni meteo o bird strike. Infatti nella giornata di ieri nelle tratte aeree in questione vi era buon tempo. Secondo il Regolamento Europeo 261/2004, i passeggeri possono richiedere ed ottenere 250 euro come risarcimento o tecnicamente compensazione pecuniaria. Sembra che i ritardi, infatti, siano dovuti a problematiche della compagnia aerea.