Tragedia a Polignano: muore un turista, fatale un tuffo

Tragedia a Polignano. Muore un ragazzo di 23 anni di origini siciliane rimasto ferito dopo un tuffo avvenuto nelle acque antistanti l’iconica lama Monachile a Polignano a Mare, nel Barese, da una altezza di diversi metri.

Il 23enne era in Puglia per una vacanza con gli amici. Nel pomeriggio di ieri si sarebbe buttato in mare dalla scogliera, ma dopo l’impatto con l’acqua avrebbe perso coscienza. Dopo l’impatto con l’acqua, il giovane ha battuto violentemente la testa, riportando un grave trauma cranico e una profonda ferita lacero-contusa nella regione fronto-parietale. Immediato l’intervento del personale del 118 che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Monopoli dove è deceduto nonostante le manovre di rianimazione eseguite dal personale medico.