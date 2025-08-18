LUNEDì, 18 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,159 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,159 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Tragedia a Polignano: muore un turista, fatale un tuffo

Aveva 23 anni

Pubblicato da: redazione | Lun, 18 Agosto 2025 - 10:03
freepik
  • 59 sec
villaggiodelgusto.com

Tragedia a Polignano. Muore un ragazzo di 23 anni di origini siciliane rimasto ferito dopo un tuffo avvenuto nelle acque antistanti l’iconica lama Monachile a Polignano a Mare, nel Barese, da una altezza di diversi metri.

Il 23enne era in Puglia per una vacanza con gli amici. Nel pomeriggio di ieri si sarebbe buttato in mare dalla scogliera, ma dopo l’impatto con l’acqua avrebbe perso coscienza. Dopo l’impatto con l’acqua, il giovane ha battuto violentemente la testa, riportando un grave trauma cranico e una profonda ferita lacero-contusa nella regione fronto-parietale. Immediato l’intervento del personale del 118 che lo ha soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale di Monopoli dove è deceduto nonostante le manovre di rianimazione eseguite dal personale medico.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Torre Canne, sub disperso al largo:...

E' stato trovato in mare il cadavere del sub scomparso a...
- 18 Agosto 2025
Cronaca

Bari, lutto ad Antenna Sud: addio...

È venuto a mancare all’improvviso Francesco Saccente, storico operatore di Antenna...
- 18 Agosto 2025
Primo Piano

Tragedia a Polignano: muore un turista,...

Tragedia a Polignano. Muore un ragazzo di 23 anni di origini...
- 18 Agosto 2025
Sport

Al Milan bastano Leao e Pulisic:...

Il Bari viene eliminato dalla Coppa Italia dal nuovo Milan di...
- 17 Agosto 2025