LUNEDì, 18 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,170 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,170 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, bimba con disabilità bloccata al San Nicola: “Rimedieremo al brutto episodio”

L'episodio durante la partita Inter-Olympiacos. La replica degli organizzatori dopo la denuncia della mamma sui social

Pubblicato da: Nicola Lucarelli | Lun, 18 Agosto 2025 - 16:39
foto bambina oscurata
  • 2 min
villaggiodelgusto.com

Una serata sportiva trasformata in un incubo per una famiglia di Bari. Stefania Barone ha raccontato su Facebook l’esperienza della figlia di quasi dodici anni, affetta da una rara sindrome, durante la partita Inter-Olympiacos di sabato 16 agosto allo stadio San Nicola.

“La bambina desiderava solo godersi la partita insieme a noi – scrive la madre – ma ne la polizia ne gli steward presenti hanno garantito il rispetto dei nostri posti. Le scale erano occupate da spettatori in piedi, rendendo impossibile l’accesso. Solo dopo insistenze e chiamate telefoniche ci hanno fatto accomodare in un settore più economico e con visibilità ridotta, ormai durante la pausa tra il primo e il secondo tempo”. Stefania denuncia un episodio che definisce “vergognoso” e sottolinea come sia stato calpestato il diritto della figlia a partecipare all’evento in sicurezza e con dignità. Va precisato che la partita non è stata organizzata dalla Ssc Bari, che risulta quindi totalmente estranea ai fatti. L’evento è stato curato dalla San Marco Sport Events.

“Abbiamo sempre riservato particolare attenzione al mondo dei disabili – ha raccontato a Borderline24, Stefano Bucci amministratore delegato della San Marco Sport Events – e, anche in questo caso, abbiamo fatto l’impossibile per accontentare tutti, anche chi aveva presentato la domanda fuori termine o incompleta. Mi assumo le responsabilità per quanto accaduto. Gli steward dipendono da un’altra società, di solito molto professionale. Mi confronterò con loro per chiarire le dinamiche. Siamo molto dispiaciuti e ci mettiamo a disposizione per rimediare a questo brutto episodio, che non riflette il nostro modo di operare”.

Foto Facebook

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Puglia

Esclusione Israele da Fiera del Levante,...

L’ambasciata di Israele in Italia ha espresso forte disappunto per la...
- 18 Agosto 2025
Attualità

Sarcina insulta Salvini durante il concerto...

Durante il concerto del 16 agosto a Trinitapoli, Francesco Sarcina, frontman...
- 18 Agosto 2025
Cronaca

A fuoco deposito bus, paura nella...

Paura questa mattina nella zona industriale di Bari, quando un incendio...
- 18 Agosto 2025
Primo Piano

Bari, bimba con disabilità bloccata al...

Una serata sportiva trasformata in un incubo per una famiglia di...
- 18 Agosto 2025