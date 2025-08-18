LUNEDì, 18 AGOSTO 2025
Puglia in lutto per Francesco Saccente, Emiliano: “Mancherà la sua straordinaria umanità”

Il messaggio di cordoglio del presidente della Regione Puglia

Pubblicato da: redazione | Lun, 18 Agosto 2025 - 14:52
La Puglia piange Francesco Saccente, storico operatore e tecnico di Antenna Sud, improvvisamente scomparso nella giornata di ieri. Figura conosciuta e stimata nel mondo dell’informazione regionale, Saccente ha accompagnato per oltre vent’anni la cronaca pugliese con professionalità, passione e umanità. Tantissimi i messaggi di cordoglio, tra questi quello del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. “Ci sono persone che lasciano un segno nella vita di chi incontrano e Francesco Saccente è sempre stato una di queste. La notizia della sua scomparsa mi addolora moltissimo. Rivedo il suo volto ripercorrendo con la mente gli ultimi venti anni e più. Francesco c’è sempre stato: con la sua presenza costante, la sua professionalità sempre attenta, il suo sguardo acuto dietro l’obiettivo, ma soprattutto con la sua straordinaria umanità”. Emiliano ha ricordato non solo l’abilità tecnica di Saccente, ma anche il suo carattere: “Non era solo un grande operatore di ripresa e montatore, era un talento autentico della nostra terra. Ogni incontro con lui era un momento speciale: portava sempre con sé un sorriso, una battuta, un punto di vista originale sulla realtà che raccontava con passione e sensibilità, anche attraverso i suoi libri”. “Ci mancherà tantissimo – ha concluso Emiliano –. Alla sua famiglia, ai colleghi, a tutti coloro che lo hanno amato e stimato, va il mio più sentito abbraccio e quello dell’intera comunità pugliese”.

Foto Facebook

