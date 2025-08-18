Bari, lutto ad Antenna Sud: addio a Francesco Saccente, storico operatore tv

È venuto a mancare all’improvviso Francesco Saccente, storico operatore di Antenna Sud. A darne notizia proprio l’emittente televisiva pugliese. “Un dolore profondo attraversa oggi il cuore della famiglia di Antenna Sud”. Saccente era un “operatore esperto, professionista di eccezionale valore, ma soprattutto una presenza luminosa dietro ogni immagine e ogni racconto che prendeva vita sullo schermo.

Francesco non era solo un tecnico: era passione, dedizione, sguardo attento e silenziosa poesia. La sua assenza lascia un vuoto che nessuna parola potrà colmare, ma resta vivo il ricordo di chi sapeva trasformare ogni inquadratura in emozione, ogni giornata di lavoro in un momento da condividere A Francesco va il nostro pensiero più affettuoso, con gratitudine e infinito affetto”.

Tanti i messaggi di cordoglio tra cui anche quello del sindaco Vito Leccese: “La scomparsa del cineoperatore e collaboratore della testata giornalistica Antenna sud, Francesco Saccente, ci ha lasciato sconcertati e amareggiati. La sua presenza quotidiana nei luoghi e nelle situazioni che il suo lavoro di cronaca giornalistica della città richiedeva, con la sua inseparabile telecamera, mancherà ai suoi colleghi e a noi tutti. La sua passione per i libri e per la storia locale, che con il suo impegno ha saputo valorizzare, resterà, insieme al suo tratto umano, uno dei ricordi più cari che Francesco ci lascia. A sua figlia, alla sua famiglia e a tutti i suoi colleghi di lavoro giunga il cordoglio della comunità barese che per anni Francesco Saccente ha contribuito a raccontare”.

foto Facebook