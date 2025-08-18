Xylella, scoperto albero infetto tra Giovinazzo e S. Spirito

Un nuovo caso di Xylella, sottospecie pauca, è stato individuato a Giovinazzo, in località “Pietre rosse”, nei pressi della complanare della Statale 16 bis, vicino alla stazione di servizio Q8. La conferma è arrivata negli corsi giorni dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia – Osservatorio fitosanitario, che ha scoperto il focolaio dopo un controllo di sorveglianza su oltre 500 ulivi.

L’annuncio è stato dato dal sindaco Michele Sollecito, che ha spiegato: “Abbiamo un albero di ulivo infetto da ‘Xylella fastidiosa’ sottospecie ‘pauca’ in zona ‘pietre rosse’ vicino alla complanare della strada 16 bis tra Giovinazzo e S. Spirito nei pressi della stazione di servizio Q8. La notizia ci è giunta nelle ultime ore dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia – Osservatorio fitosanitario, che ha prontamente individuato il focolaio dopo un controllo di sorveglianza di oltre 500 ulivi. Ieri la struttura regionale ha istituito l’area delimitata così costituita: zona infetta attorno all’albero individuato di 50 metri; zona cuscinetto di 2,5 Km attorno all’area infetta”.

Il sindaco ha reso noto di aver già avviato un confronto con il collega di Bisceglie, Angelantonio Angarano, dove recentemente si è registrata la stessa criticità, e di aver sentito il dirigente regionale dell’Osservatorio fitosanitario, Salvatore Infantino, che si è detto disponibile a incontrare la comunità giovinazzese e in particolare i proprietari delle aree interessate dalla delimitazione. Alla delimitazione dell’area seguiranno i provvedimenti regionali che imporranno l’eradicazione delle piante a contatto con l’ulivo infetto entro i 50 metri dal focolaio. Su questo punto Sollecito ha annunciato: “Al provvedimento regionale di delimitazione dell’area Xylella seguiranno la prossima settimana i provvedimenti per ingiungere l’eradicazione delle piante a stretto contatto con l’ulivo infetto nella zona dei primi 50 metri. Di tutti questi particolari e della modalità operativa ne parleremo nell’incontro che stiamo organizzando per la prossima settimana. Sono sicuro che facendo squadra supereremo anche questa difficoltà”.

foto cia