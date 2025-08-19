MARTEDì, 19 AGOSTO 2025
Il primo gorilla a nascere in Italia dopo 50 anni: a Fasano l’incredibile evento

Il racconto dello ZooSafari

Pubblicato da: redazione | Mar, 19 Agosto 2025 - 09:28
Il primo gorilla a nascere in Italia dopo quasi 50 anni. E’ successo a Fasano ed è lo stesso zoo a dare notizia del lieto evento sui social: “Siamo orgogliosi di condividere con tutti voi una notizia che ci riempie il cuore di gioia e speranza: allo ZooSafari di Fasano è nato un cucciolo di gorilla. Mamma Tamani lo coccola e protegge con il suo immenso amore, sotto lo sguardo attento di papà Nasibu, Thabo e Tonka. Una nascita che non è solo un evento unico, il primo in Italia dopo quasi 50 anni, ma rappresenta anche un faro di speranza nel cammino verso la conservazione e la protezione della specie”.

foto Facebook

