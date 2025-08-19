Bari, a Torre a Mare oche selvatiche a riposo prima della migrazione

Un piccolo stormo di oche selvatiche che ha deciso di riposarsi dalle fatiche della migrazione nel porticciolo di Torre a Mare. La foto è stata pubblicata sulla community Torre a Mare. Le oche selvatiche sono uccelli migratori che, in Italia, compiono migrazioni stagionali, svernando principalmente nei paesi del bacino del Mediterraneo e in Asia meridionale. In particolare, in autunno e inverno, le oche selvatiche migrano verso sud, mentre in primavera tornano verso le aree di nidificazione più a nord.

foto Facebook