MARTEDì, 19 AGOSTO 2025
Bari, a Torre a Mare oche selvatiche a riposo prima della migrazione

Un piccolo stormo

Pubblicato da: redazione | Mar, 19 Agosto 2025 - 16:23
Un piccolo stormo di oche selvatiche che ha deciso di riposarsi dalle fatiche della migrazione nel porticciolo di Torre a Mare. La foto è stata pubblicata sulla community Torre a Mare. Le oche selvatiche sono uccelli migratori che, in Italia, compiono migrazioni stagionali, svernando principalmente nei paesi del bacino del Mediterraneo e in Asia meridionale. In particolare, in autunno e inverno, le oche selvatiche migrano verso sud, mentre in primavera tornano verso le aree di nidificazione più a nord.

 

foto Facebook

