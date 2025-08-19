Bari, “nuova luce” per Torre a Mare: sostituite lampade e impianti

Nuova luce per Torre a Mare. Lo rende noto l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi evidenziando che sono in corso i lavori di manutenzione e sostituzione dei corpi illuminanti danneggiati o mal funzionanti in diverse zone della città. Nello specifico, si è concluso nelle scorse ore l’intervento straordinario nella Piazza della Torre a Torre a Mare: sono state sostituite dieci lampade da 150 watt, cinque alimentatori da 150 watt, quattro accenditori. È stata, inoltre, rimossa un’armatura fatiscente. In corso De Tullio, invece, le operazioni si sono concentrate sui corpi illuminanti presenti dall’altezza del porto, compreso il perimetro dell’area parcheggio, fino a via Brigata Regina. Nel complesso si è provveduto alla sostituzione di venticinque lampade, quattro alimentatori, dieci fusibili e sette accenditori.

“Non si fermano i lavori in corso in città, nonostante lo stop imposto ai grandi cantieri dalla necessaria pausa ferragostana di imprese e fornitori – spiega l’assessore Scaramuzzi -. Le grandi opere ripartiranno dal prossimo lunedì, ma stiamo approfittando di questa settimana, con la città che ha ritmi ancora lenti, per procedere con interventi di manutenzione necessari, per esempio sugli impianti di pubblica illuminazione. Ricordo che negli ultimi mesi abbiamo restituito nuova luce ad alcuni luoghi simbolici e frequentatissimi, come piazza Cesare Battisti e la spiaggia di Pane e Pomodoro, anche per rispondere alla sollecitazioni dei cittadini che chiedevano di migliorare la percezione di sicurezza. Non solo centro città. Anche nel giardino di via delle Murge, al Quartierino, abbiamo di recente installato il nuovo sistema di pubblica illuminazione, nell’ambito dell’accordo quadro triennale per l’efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione sul territorio cittadino. A seguire, la stessa tipologia di interventi sta interessando anche due giardini di Catino e la nuova area verde in via Ricchioni, al San Paolo, su cui abbiamo quasi completato il restyling. All’interno dello stesso contratto attuativo, a settembre l’azienda incaricata si occuperà di predisporre l’impianto di pubblica illuminazione nel giardinetto di via Amendola ad angolo con vico Capurso, a San Pasquale, e nella piccola area verde attrezzata realizzata in via Oberdan, a Japigia, mentre, sempre a Japigia, nel parco Annoscia abbiamo concluso la metà degli interventi previsti. Intanto, la storica piazza di Torre a Mare può contare ora su luci rinnovate, che permetteranno a residenti e turisti di godere a pieno delle serate in riva al mare per il resto dell’estate. I lavori continueranno anche nei prossimi giorni, su altre aree e strade di Bari”.