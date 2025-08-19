Colpito da un fulmine in moto, turista romano 42enne muore folgorato nel Leccese

Un turista di 42 anni, Marco Zampilli, residente a Roma e in vacanza in Salento, è morto folgorato dopo essere stato colpito da un fulmine. L’uomo, che ha perso la vita sul colpo, percorreva con la sua moto la statale 275, nel tratto che collega Nociglia a Surano, nel Basso Salento, in Puglia. Il drammatico incidente si è verificato nella tarda mattinata, intorno alle 12.30 di ieri, mentre viaggiava in sella al suo mezzo a due ruote. Da quanto si apprende, stava facendo il giro della Puglia in solitaria. Travolto dalla violenta scarica elettrica, è stato sbalzato dalla sella della sua moto Bmw enduro, finendo sull’asfalto. A nulla sono valsi i soccorsi prestati dal personale del 118. Nonostante la corsa contro il tempo, per l’uomo non c’è stato niente da fare: il suo cuore ha cessato di battere prima di poter essere trasportato in ospedale. Il fulmine – a quanto viene riferito – lo ha sbalzato dalla sua moto e lo ha folgorato.

I sanitari sono stati raggiunti anche dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Maglie per i rilievi e la gestione della viabilità, in un punto piuttosto nevralgico e pericoloso per il traffico salentino. La salma di Marco Zampilli è stata trasferita provvisoriamente nella camera mortuaria dell’ospedale V. Fazzi di Lecce, in attesa di disposizioni da parte della magistratura. Ai militari dell’Arma il delicato compito di comunicare ai famigliari del giovane turista la straziante notizia. Il fulmine, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è caduto mentre era in corso un violento temporale e lo ha colpito in pieno. Alla scena hanno assistito alcuni passanti che per primi hanno tentato di rianimarlo. Secondo gli esperti, un fulmine può uccidere un motociclista. Anche se non è la causa di morte più comune, un fulmine può causare danni gravi e potenzialmente fatali a chi viene colpito, sia direttamente dalla scarica che dalla corrente di ritorno nel terreno. In caso di temporale se non si riesce a trovare riparo, si raccomanda di allontanarsi dalla moto e sdraiarsi a terra, possibilmente in una zona pianeggiante.