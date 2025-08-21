GIOVEDì, 21 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,219 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,219 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Tre auto in fiamme a Bitritto. Vigili del fuoco salvano quarto veicolo

Questa mattina

Pubblicato da: redazione | Gio, 21 Agosto 2025 - 10:58
incendio bitritto
  • 33 sec
villaggiodelgusto.com

I Vigili del Fuoco di Bari intorno alle ore 4.30 di stamattina sono intervenuti nel comune di Bitritto per controllare le fiamme che stavano avvolgendo tre auto. Due squadre sul posto con il supporto dell’autobotte hanno controllato l’incendio salvando una quarta auto e i giardini dei palazzi vicini sono stati solo appena coinvolti. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 6.30, non si registrano danni a persone.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Attualità

Ferrovie dello Stato in veste in...

Sessantuno nuovi treni di Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), consegnati...
- 21 Agosto 2025
Cronaca

Tre auto in fiamme a Bitritto....

I Vigili del Fuoco di Bari intorno alle ore 4.30 di...
- 21 Agosto 2025
Primo Piano

Baresi infuriati dopo il caos in...

A poche ore da quanto accaduto ieri nel cuore di Bari...
- 21 Agosto 2025
Dalla città

Bari, lanciato da un finestrino da...

Ancora una volta un cane è stato tradito da chi avrebbe...
- 21 Agosto 2025