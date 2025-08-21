I Vigili del Fuoco di Bari intorno alle ore 4.30 di stamattina sono intervenuti nel comune di Bitritto per controllare le fiamme che stavano avvolgendo tre auto. Due squadre sul posto con il supporto dell’autobotte hanno controllato l’incendio salvando una quarta auto e i giardini dei palazzi vicini sono stati solo appena coinvolti. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 6.30, non si registrano danni a persone.
Tre auto in fiamme a Bitritto. Vigili del fuoco salvano quarto veicolo
