Bari, record crociere: quattro navi in un solo giorno in città

Giornata da ricordare per il porto di Bari. Per la prima volta arrivano quattro navi da crociera nello stesso giorno.

Un traguardo reso possibile grazie alla collaborazione tra le Autorità competenti e gli operatori portuali che hanno predisposto una pianificazione attenta che ha garantito operazioni fluide e senza intralci ai collegamenti di linea.

Due delle quattro navi approdano a Bari per la loro prima volta.

1. AIDA BLU- Arrivo alle 5.45 da Dubrovink e riparte alle 16.00 per Corfù – Passeggeri in transito 2600 circa -Escursioni gestite dalla compagnia di navigazione: Bari, Matera, Alberobello e Castellana Grotte

Per la prima volta a Bari arriva QUEEN VICTORIA – arrivo alle 6.45 da Valletta e riparte alle 18.00 per Spalato – a bordo 2.074 Passeggeri in transito – Escursioni gestite dalla compagnia di navigazione: Bari, Matera, Alberobello e Castellana Grotte .

3. MSC OPERA: arrivo alle 7.00 da Kotor , riparte alle 17 per #zadar – a bordo in transito 2.485 imbarcanti 624 sbarcanti 612 Escursioni gestite dalla compagnia di navigazione: Bari, Matera, Alberobello e Castellana Grotte

Per la prima volta a Bari, arriva anche VIKING VESTA- entrata in servizio nel giugno 2025. Passeggeri in transito: 973 Escursioni gestite dalla compagnia di navigazione: Bari, Matera, Alberobello e Castellana Grotte

In totale, in questa giornata straordinaria di traffico croceristico, transitano per il nostro territorio 8.132

Totale turnaround (sbarco/imbarco) 1.236

Sempre oggi , nel porto di Bari ,sono previsti 5 scali di traghetti (2 Albania, 2 Grecia e 1 Croazia), oltre al ovviamente al traffico cargo.