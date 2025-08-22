VENERDì, 22 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,241 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,241 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bitonto, musica e street food in Piazza Cattedrale

DJ Set e musica live animeranno il centro storico: ecco il programma con date e orari

Pubblicato da: redazione | Ven, 22 Agosto 2025 - 12:17
birra_streetfood_slider
  • 16 sec
villaggiodelgusto.com

Domenica 24 agosto Bitonto si trasformerà in un grande spazio di festa. Piazza Cattedrale ospiterà mercatini artigianali e stand gastronomici a partire dalle 18.30, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire le creazioni degli artigiani locali e gustare specialità di street food.

Alle 19 la piazza entrerà nel vivo con un DJ Set che farà ballare grandi e piccini a cielo aperto, mentre il gran finale è previsto alle 20.30 con il concerto della tribute band “Ridammi la Radio”, pronta a far risuonare i classici di Vasco Rossi in uno spettacolo di puro rock italiano, capace di coinvolgere tutte le generazioni.

L’evento, promosso da AM Group in collaborazione con Confartigianato Bitonto e con il patrocinio del Comune, si inserisce nel calendario estivo cittadino come occasione di incontro, socialità e valorizzazione della piazza come luogo condiviso. Una domenica all’insegna di musica, gusto e creatività che promette di riportare vita e colore nel centro storico della città.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Eventi

Bitonto, musica e street food in...

Domenica 24 agosto Bitonto si trasformerà in un grande spazio di...
- 22 Agosto 2025
Primo Piano

Regionali in Puglia, Decaro: “Pronto a...

"Sono rimasto in silenzio finora, per rispetto della nostra comunità. Ma...
- 22 Agosto 2025
Segnalato da voi

Bari e i trasporti “eccezionali” sulla...

Valigie e contenitori sistemati quasi a coprire la visuale. Ecco come...
- 22 Agosto 2025
Primo Piano

Bari, record crociere: quattro navi in...

 Giornata da ricordare per il porto di Bari. Per la prima...
- 22 Agosto 2025