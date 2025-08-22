Bitonto, musica e street food in Piazza Cattedrale

Domenica 24 agosto Bitonto si trasformerà in un grande spazio di festa. Piazza Cattedrale ospiterà mercatini artigianali e stand gastronomici a partire dalle 18.30, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire le creazioni degli artigiani locali e gustare specialità di street food.

Alle 19 la piazza entrerà nel vivo con un DJ Set che farà ballare grandi e piccini a cielo aperto, mentre il gran finale è previsto alle 20.30 con il concerto della tribute band “Ridammi la Radio”, pronta a far risuonare i classici di Vasco Rossi in uno spettacolo di puro rock italiano, capace di coinvolgere tutte le generazioni.

L’evento, promosso da AM Group in collaborazione con Confartigianato Bitonto e con il patrocinio del Comune, si inserisce nel calendario estivo cittadino come occasione di incontro, socialità e valorizzazione della piazza come luogo condiviso. Una domenica all’insegna di musica, gusto e creatività che promette di riportare vita e colore nel centro storico della città.