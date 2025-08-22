VENERDì, 22 AGOSTO 2025
Esponente del clan Strisciuglio evade dal carcere: ripreso

Si tratta di Marino Massari

Pubblicato da: redazione | Ven, 22 Agosto 2025 - 18:58
freepik
  • 42 sec
villaggiodelgusto.com

È Marino Massari, di 35 anni, ritenuto espressione del clan mafioso pugliese Strisciuglio l’uomo evaso nel pomeriggio dal carcere di Palmi in Calabria e ripreso a distanza di poche ore dalla polizia penitenziaria, che aveva avviato le ricerche dell’uomo insieme alla Polizia di Stato e ai carabinieri. Massari sarebbe evaso, sfuggendo al controllo del personale del carcere, arrampicandosi su un muro di cinta alto quattro metri. Il detenuto è stato individuato in una strada di Palmi mentre tentava di allontanarsi ed è stato subito ricondotto in carcere.

(foto repertorio)

