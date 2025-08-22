VENERDì, 22 AGOSTO 2025
Investe e uccide un 41enne in bici: fugge e poi va dai carabinieri

La tragedia nel Nord Barese

Pubblicato da: redazione | Ven, 22 Agosto 2025 - 13:28
ambulanza 118
  • 10 sec
Un 41enne originario del Bangladesh, ospite di un centro accoglienza di Spinazzola, nel nord Barese, è morto nella serata di ieri dopo essere stato travolto da un’auto mentre percorreva in bici la strada provinciale 4. Il conducente dell’auto che lo ha investito è fuggito ma poi, dopo qualche ora, si è presentato dai carabinieri con il suo avvocato.

Ora la sua posizione è al vaglio delle autorità inquirenti. Si tratta di un uomo di Spinazzola, poco più che 20enne e con precedenti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri che indagano sull’incidente, con il coordinamento della Procura di Trani, l’automobilista dopo l’impatto sarebbe scappato per poi abbandonare il mezzo in una contrada di campagna che si trova tra Spinazzola e Genzano di Lucania (Potenza). A trovare a sequestrare l’auto sono stati i militari grazie all’ascolto di alcuni testimoni e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.

