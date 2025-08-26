MARTEDì, 26 AGOSTO 2025
Anche nelle stazioni di Polignano e Giovinazzo garantita assistenza gratuita alle persone disabili

Attraverso l’ausilio di operatori nella fase di salita o discesa dal treno e nel percorso compreso fra la banchina e l’area biglietteria della stazione

Pubblicato da: redazione | Mar, 26 Agosto 2025 - 15:48
stazione Polignano a Mare
  • 44 sec
villaggiodelgusto.com

Con Polignano a Mare e Giovinazzo salgono a 18 le stazioni pugliesi inserite nel Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Il servizio garantisce assistenza gratuita alle persone disabili e a ridotta mobilità attraverso l’ausilio di operatori nella fase di salita o discesa dal treno e nel percorso compreso fra la banchina e l’area biglietteria della stazione.

Il circuito Sala Blu è costituito da 16 Sale con sede nelle principali stazioni italiane e disponibile in più di 360 scali ferroviari. In Puglia il servizio è attivo a Bari Centrale, Bari Santo Spirito, Bari Torre a Mare, Barletta, Bisceglie, Brindisi, Foggia, Giovinazzo, Grottaglie, Lecce, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Ostuni, Polignano a Mare, San Severo, Taranto e Trani.

Nel 2024 sono state circa 27mila le persone assistite dal servizio Sala Blu in Puglia e oltre 13mila nel primo semestre del 2025.

Il servizio è prenotabile attraverso il portale Sala Blu on line – registrando i propri dati anagrafici, i contatti e le specifiche esigenze di viaggio, tramite l’APP Salablu+ e tramite l’indirizzo mail della sede prescelta (per Bari salablu.bari@rfi.it).

Le Sale Blu possono essere contattate anche telefonicamente al numero verde gratuito 800.90.60.60 (raggiungibile da telefono fisso), al numero nazionale a tariffazione ordinaria 02.32.32.32 (raggiungibile da telefono fisso e mobile).

