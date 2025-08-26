MARTEDì, 26 AGOSTO 2025
Puglia, al via progetto di alfabetizzazione finanziaria per donne vittime di violenza

Firmato accordo tra Regione e Intesa Sanpaolo

Pubblicato da: redazione | Mar, 26 Agosto 2025 - 08:08
La Regione Puglia ha approvato un protocollo d’intesa con Intesa Sanpaolo, attraverso il Museo del Risparmio di Torino, per avviare un innovativo percorso di alfabetizzazione finanziaria rivolto alle fasce socialmente più vulnerabili, con particolare attenzione alle donne vittime di violenza.

L’iniziativa, in linea con la programmazione regionale, mira a fornire strumenti concreti di empowerment economico e sociale, considerati fondamentali per riconquistare autonomia e libertà. “La violenza – sottolinea il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano – contro le donne non è solo fisica o psicologica, spesso è anche una violenza economica che le imprigiona in una condizione di dipendenza. Per questo l’alfabetizzazione finanziaria non è solo un tema economico, ma un vero e proprio strumento di liberazione e prevenzione. Questo protocollo è un passo fondamentale per aiutare le donne a ricostruire la propria vita con consapevolezza e dignità”.

Il progetto prevede un percorso suddiviso in tre moduli, in cui verranno affrontati temi chiave come la gestione del budget personale, il ruolo della banca, l’indebitamento e le basi dell’investimento. Parallelamente, saranno formate anche le operatrici dei Centri Antiviolenza, che potranno così proseguire nel tempo l’attività di supporto alle donne accolte.

