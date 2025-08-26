Bari, ancora rifiuti incendiati in via Di Giesi al San Paolo

“Stanotte ad opera di balordi , in via Michele Di Giesi sono stati incendiati due cassonetti della plastica”. La denuncia di una residente che racconta l’ennesimo atto di vandalismo al San Paolo. ” Servono più controlli da parte della polizia, siamo abbandonati a noi stessi in tutti i sensi. Fino all’arrivo dei vigili del fuoco (e non é colpa loro ci mancherebbe) i cassonetti sono stati spenti dai residenti”. Non è la prima volta che accadono episodi del genere, i residenti sono sul piede di guerra e chiedono un presidio delle forze dell’ordine.