Bari, giostrine rotte e degrado: “Ecco come viviamo al San Paolo”

Giostrine rotte, degrado e abbandono. Siamo nel quartiere San Paolo, Municipio 3. A denunciarlo sono i residenti che segnalano problematiche in diverse zone del quartiere. Un cittadino ironizza: “Mi hanno chiesto com’è vivere al San Paolo, non gli ho risposto: ho fatto vedere una foto”, conclude allegando la fotografie delle giostre transennate dopo essere state prese di mira da ignoti che le hanno distrutte. Parole a cui fanno eco quelle di tanti altri. “È una vergogna – scrive un altro – rivolgendosi poi all’amministrazione – si alzeranno da quella poltrona solo quando qualche bambino si farà male”, conclude.