Bari, petardi per ‘zittire’ i pappagalli sugli alberi: in scena la follia a Modugno

“Modugno come Bagdad”. Il racconto pubblicato sul gruppo “sei di Modugno se..” ha dell’incredibile. Secondo quanto riferiscono i residenti da alcuni giorni in zona piscina preti a Modugno (“esattamente in via Cattolica”) , intorno alle ore 16 , “qualche ‘genio’ ha deciso di sparare dei botti o petardi , (spero non colpi di arma da fuoco) , allo scopo di interrompere il rumore prodotto dai numerosi pappagalli presenti sugli alberi situati sulla via”.
La conseguenza di tale gesto fa in modo che gli uccelli terrorizzati zittiscono o si spostano repentinamente, ritornando poi al loro nido dopo qualche ora. “Il ‘genio’ – si legge ancora nel post – avrà così modo di fare la sua pennichella pomeridiana in santa pace . Ora , tutto questo è inammissibile, se dovesse ancora verificarsi questo abominevole gesto , segnalerò alle autorità competenti sperando che il tizio venga identificato . Al peggio insomma non c’è mai fine”.