Bari, ritardi su contributi economici per i figli disabili: la denuncia

“Da consigliere di Fratelli d’Italia della Commissione Welfare Municipio2 ma prima ancora da papà non posso che esprimere profondo disappunto per le situazioni che continuano a ripetersi in questa calda e lunga estate”. Lo scrive in una nota il consigliere Luigi Intranò.

“Ricevo segnalazioni di genitori che, tra silenzi e ritardi burocratici, non riescono ad avere risposte su contributi economici e ore di assistenza domiciliare per i propri figli con disabilità. Lo ribadisco con forza: le disabilità non vanno in ferie e la serenità delle famiglie non può essere sospesa. Dietro ogni pratica ci sono persone reali, madri e padri che combattono quotidianamente per garantire dignità e sicurezza ai propri figli. Le istituzioni hanno il dovere di garantire continuità e tempestività: tutto ciò è inammissibile”.