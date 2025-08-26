MARTEDì, 26 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,330 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,330 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Bari, ritardi su contributi economici per i figli disabili: la denuncia

"Inammissibile"

Pubblicato da: redazione | Mar, 26 Agosto 2025 - 12:05
Foto Freepik
  • 2 sec
villaggiodelgusto.com

“Da consigliere di Fratelli d’Italia della Commissione Welfare Municipio2 ma prima ancora da papà non posso che esprimere profondo disappunto per le situazioni che continuano a ripetersi in questa calda e lunga estate”. Lo scrive in una nota il consigliere Luigi Intranò.
“Ricevo segnalazioni di genitori che, tra silenzi e ritardi burocratici, non riescono ad avere risposte su contributi economici e ore di assistenza domiciliare per i propri figli con disabilità. Lo ribadisco con forza: le disabilità non vanno in ferie e la serenità delle famiglie non può essere sospesa. Dietro ogni pratica ci sono persone reali, madri e padri che combattono quotidianamente per garantire dignità e sicurezza ai propri figli. Le istituzioni hanno il dovere di garantire continuità e tempestività: tutto ciò è inammissibile”.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Dalla città , Politica

Bari, le polemiche sul porta a...

I consiglieri comunali di Bari della Lega ritengono errata la "neo"...
- 26 Agosto 2025
Segnalato da voi

Bari, ancora rifiuti incendiati in via...

"Stanotte ad opera di balordi , in via Michele Di Giesi...
- 26 Agosto 2025
Politica

Bari, ritardi su contributi economici per...

"Da consigliere di Fratelli d'Italia della Commissione Welfare Municipio2 ma prima...
- 26 Agosto 2025
Primo Piano

Cgil Puglia, sul lavoro tanta precarietà...

I rapporti di lavoro attivati in Puglia aumentano di 27mila unità...
- 26 Agosto 2025