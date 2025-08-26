Bari, trave danneggiata in due locali di via Galiani: ordinata la messa in sicurezza

Il settore Edilizia pericolante del Comune di Bari è intervenuto oggi, martedì 26 agosto, congiuntamente ai Vigili del Fuoco, in via Galiani al civico 16, per effettuare verifiche statiche all’interno di due locali al pianterreno e al piano interrato, entrambi vuoti e in vendita, in seguito alla segnalazione di distacco di calcinacci. A esito del sopralluogo, i tecnici comunali hanno riscontrato la presenza di una trave ammalorata e hanno proceduto con la diffida per la messa in sicurezza della trave. Il settore Edilizia pericolante precisa che si è trattato di un’ordinaria attività di verifica e che al momento non sono previsti ulteriori provvedimenti.

Foto repertorio