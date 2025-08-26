MARTEDì, 26 AGOSTO 2025
Bari, trave danneggiata in due locali di via Galiani: ordinata la messa in sicurezza

Sul posto anche i vigili del fuoco

Pubblicato da: redazione | Mar, 26 Agosto 2025 - 19:18
A seguito del crollo della palazzina di via De Amicis, il sindaco Vito Leccese ha firmato un'ordinanza contingibile e urgente a tutela della pubblica incolumità per gli immobili in via Luigi Pinto (numeri 2-4-6-8-10), via De Amicis (numeri 1-3-5-7) e via De Robertis (1-3-5-7), per l'esecuzione di opere urgenti di demolizione controllata, frantumazione e spandimento delle macerie. Il provvedimento incarica la Po.E.Q. Progettazione e Manutenzione Strutture del Comune di Bari di fare eseguire tutti gli accorgimenti atti a evitare qualsiasi ulteriore pericolosa conseguenza del dissesto, al fine di scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità e sicurezza urbana, e di procedere con la rimozione delle parti instabili, con l’esecuzione di demolizione controllata della porzione residua della palazzina crollata e successiva frantumazione e spandimento delle macerie. Il provvedimento, autorizzato dalla Procura di Bari, si è reso necessario dopo i sopralluoghi dei tecnici comunali e dei Vigili del Fuoco, per evitare che lo stato dei luoghi pregiudichi l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, anche in considerazione del fatto che la porzione residua della palazzina confina con edifici adibiti a uso residenziale, prontamente evacuati su disposizione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari. All’attualità, appare infatti probabile una imminente evoluzione del dissesto con un collasso progressivo e non controllato delle porzioni non crollate, dunque è urgente evitare ogni ulteriore evoluzione del cedimento. Nella giornata di ieri il sindaco di Bari Vito Leccese ha ottenuto dalla Procura della Repubblica l'autorizzazione a procedere con estrema urgenza alle attività di demolizione controllata della porzione residua della palazzina crollata in via De Amicis il 5 marzo scorso. Le attività di demolizione sono cominciate oggi, secondo i tempi e le modalità stabilite d'accordo con il prof. Salvatori, consulente nominato dalla Procura.
Il settore Edilizia pericolante del Comune di Bari è intervenuto oggi, martedì 26 agosto, congiuntamente ai Vigili del Fuoco, in via Galiani al civico 16, per effettuare verifiche statiche all’interno di due locali al pianterreno e al piano interrato, entrambi vuoti e in vendita, in seguito alla segnalazione di distacco di calcinacci. A esito del sopralluogo, i tecnici comunali hanno riscontrato la presenza di una trave ammalorata e hanno proceduto con la diffida per la messa in sicurezza della trave. Il settore Edilizia pericolante precisa che si è trattato di un’ordinaria attività di verifica e che al momento non sono previsti ulteriori provvedimenti.

Foto repertorio

