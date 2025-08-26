Conserve a rischio botulino, sequestrati oltre 600 chili di prodotti

I Carabinieri del Nas hanno sequestrato 674 chili di conserve alimentari potenzialmente pericolose per la salute in un’azienda agricola della provincia di Bologna, attiva nella produzione e vendita di confetture e succhi di frutta. Durante l’ispezione, avvenuta nell’ambito della campagna nazionale Estate Tranquilla 2025 disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, sono stati trovati centinaia di vasetti di vetro riutilizzati più volte, in alcuni casi ancora sporchi, pronti a essere riempiti nuovamente. I militari hanno inoltre rinvenuto oltre 1.500 contenitori privi di etichettatura, alcuni dei quali risalenti addirittura agli anni 2010, 2012 e 2018. Le verifiche hanno messo in luce anche gravi carenze nelle procedure di pastorizzazione, ritenute inadeguate a garantire la sicurezza alimentare e tali da esporre i consumatori al rischio di sviluppo della tossina botulinica. L’attività di produzione è stata immediatamente sospesa e l’azienda segnalata alle autorità competenti.

Foto repertorio