Bimbo di tre anni e mezzo si perde a Margherita di Savoia: ritrovato dai poliziotti

Nei giorni scorsi, a Margherita di Savoia, un momento di paura si è concluso positivamente grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato. In particolare, gli agenti delle Volanti della Questura di Barletta Andria Trani in servizio con la postazione mobile in piazza Libertà di Margherita di Savoia, hanno rintracciato e riaffidato il piccolo Gianvito, di soli tre anni e mezzo, ai genitori che lo stavano cercando disperatamente.

Gli Agenti sono stati avvicinati da un cittadino in ferie nella citta del sale, che stringeva la manina del bambino, visibilmente spaventato e confuso. L’uomo ha raccontato di averlo notato aggirarsi da solo sul lungomare Cristoforo Colombo e di essersi immediatamente rivolto alla Polizia, dopo aver visto in Piazza libertà la presenza del Camper della Polizia di Stato.

Con professionalità ed empatia, i Poliziotti Giacomo e Vittorio, sono riusciti a guadagnare la fiducia del piccolo Gianvito che era molto spaventato, riuscendo a farsi descrivere il luogo si era allontanato dai propri genitori.

Preso per mano il bambino, gli Agenti hanno percorso a piedi il lungomare, fino a rintracciare i genitori che erano alla disperata ricerca del loro figlioletto. Ai Poliziotti hanno raccontato di aver perso di vista il bambino solo per un attimo e di non spiegarsi come in così poco tempo era giunto in piazza Libertà. Gianvito, rincuorato dall’aver ritrovato i genitori, ammetteva candidamente di essersi allontanato, proprio perché aveva visto il Camper della Polizia e voleva andare a parlare con i Poliziotti.

Nei giorni a seguire, i genitori di Gianvito si sono portati in Questura, accolti da Giacomo e Vittorio ai quali hanno espresso la loro viva gratitudine per la professionalità e l’umanità dimostrate.

L’episodio testimonia ancora una volta la costante attenzione della Polizia di Stato alla sicurezza dei cittadini: una presenza discreta ma fondamentale, capace di trasformare momenti di smarrimento in occasioni di sollievo e di fiducia.