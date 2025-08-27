Emergenza rifiuti e roghi: i sindaci dell’area metropolitana scrivono a Emiliano

I sindaci dei 41 Comuni dell’area metropolitana di Bari lanciano l’allarme su un fenomeno in crescita che preoccupa cittadini e amministrazioni: abbandono di rifiuti e roghi tossici stanno interessando gran parte delle aree rurali e periurbane, mettendo a rischio ambiente e salute. In una nota inviata al presidente della Regione Puglia, gli amministratori chiedono interventi urgenti per fronteggiare questa emergenza quotidiana.

“Tale fenomeno nel corso degli ultimi anni – si legge nella missiva -, è diventato sempre più impattante per la quantità degli abbandoni e per le alterazioni che esso determina sul paesaggio e sull’ecosistema”.

﻿

I sindaci hanno ricordato l’incontro del 25 agosto, promosso dal sindaco metropolitano Vito Leccese che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei 41 Comuni dell’area metropolitana di Bari, sottolineando l’urgenza di affrontare il fenomeno con misure straordinarie. Gli amministratori hanno evidenziato come gli strumenti ordinari a loro disposizione non siano sufficienti per contrastare efficacemente i numerosi episodi di illeciti ambientali.

“Pur condividendo i contenuti e gli obiettivi fissati dalla Regione Puglia (DGR n. 244 del 4 marzo scorso) di approvazione dell’ accordo di programma “Tutela Ambientale” – scrivono ancora – data la portata del fenomeno, anche nella qualità di autorità sanitarie locali, riteniamo utile che venga dichiarato lo stato di emergenza per gli abbandoni dei rifiuti e per il contrasto ai roghi tossici, al fine di tutelare la salute delle comunità e dell’ambiente. Tale dichiarazione, con i provvedimenti conseguenti, darebbe più incisività alle azioni di monitoraggio, vigilanza e contrasto del fenomeno, come previsto dal succitato accordo quadro, nonché consentirebbe un approccio di sistema alle azioni da condividere con le amministrazioni locali”.

Contemporaneamente, la Città Metropolitana, per dar seguito a quando stabilito nell’incontro di lunedì ha convocato per il prossimo 29 agosto, i rappresentanti degli otto ARO del territorio metropolitano di Bari, il presidente dell’Anci puglia e i referenti dei servizi interessati della Città metropolitana per un confronto tecnico-operativo, sulla definizione della strategia metropolitana di contrasto al fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. In particolare, come prima linea di attività, si intende sottoporre all’attenzione dei presenti una bozza di protocollo d’intesa finalizzato alla delega agli ARO, con lo stanziamento di 1,8 milioni di euro del bilancio metropolitano, del servizio di rimozione e conferimento in discarica dei rifiuti insistenti sulla rete viaria di competenza di questo Ente.