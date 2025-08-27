Baresi infuriati contro la raccolta porta a porta. I residenti: “L’ordinanza non è rispettata”

Sono infuriati i baresi. Non accettano la raccolta porta a porta degli esercizi commerciali e sul tema della raccolta rifiuti istituita da Amiu Puglia per le utenze di bar e ristoranti dei quartieri centrali della città hanno molto da ridire. Si raddoppia e financo triplica con l’ordinanza il numero di pattumelle/bidoni/cassonetti “dispersi” sul suolo pubblico, con grave pregiudizio del decoro e dell’igiene urbana. “Ore 23,10 in Corso Vittorio Emanuele – scrive quindi una barese allegando una foto chiaramente esplicita – Siete sicuri che il porta a porta abbia risolto? Un pattume di città”. Una vergogna – le risponde un altro cittadino. “Un disastro”, tuona un altro. Per altri ancora si tratta di “scene assurde”.

Pronta la risposta del Comitato Salvaguardia Quartiere Umbertino: “Si continua ad ostacolare la raccolta porta a porta (PaP) per le attività del food con argomentazioni poco attinenti. Le pattumelle vanno tenute all’ interno dei locali e posizionate all’ esterno solo in occasione del passaggio dei mezzi Amiu appositamente dedicati, per essere, subito dopo il conferimento, riportate all’ interno dei locali (non possono permanere sul suolo pubblico). Tanto prevede ordinanza del 07 luglio, che però non viene rispettata. Se fosse rispettata non ci sarebbero questi effetti sul decoro cittadino, ora utilizzati per negare gli effetti oltremodo positivi del provvedimento per la collettività. Si faccia rispettare l’ordinanza, eventualmente meglio coordinando le fasce orarie per il conferimento (peraltro essendo una zona molto limitata e con mezzi e personale appositamente dedicato una programmazione più mirata potrebbe essere fattibile)”.

foto facebook