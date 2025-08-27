Bari, sfiorata terza rissa in poche ore. Leccese in piazza Cesare Battisti assieme alla polizia

Si è sfiorata la terza rissa in tre giorni a Bari questo pomeriggio alle 16.30 quando due gruppi si sono affrontati in piazza Cesare Battisti: l’intervento delle forze dell’ordine, però, ha sedato la zuffa sul nascere. Sul posto è intervenuto anche il sindaco, Vito Leccese, allertato per via informale della situazione di tensione che si stava creando a ridosso della piazza antistante uno degli ingressi dell’università Aldo Moro. Il sindaco, confermano fonti del Comune, è andato a verificare di persona, senza rilasciare dichiarazioni. Ieri la stessa piazza era stata teatro di un’altra rissa fra due gruppi di cittadini stranieri, probabilmente innescata dal furto di uno smartphone. Il giorno prima un altro episodio era avvenuto in piazza Umberto, non lontano dalla stazione centrale. Per domani mattina è in programma un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica monotematico, disposto dal prefetto Francesco Russo.