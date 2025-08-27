MERCOLEDì, 27 AGOSTO 2025
Piazze poco sicure a Bari, ennesimo episodio in piazza Cesare Battisti

Domani il comitato in Prefettura. Leccese: "Emergenza legata alla droga che crea tensione e violenza"

Pubblicato da: redazione | Mer, 27 Agosto 2025 - 11:58
leccese
  • 44 sec
“L’ennesimo episodio di violenza in piazza Cesare Battisti, a sole 24 ore dall’episodio di piazza Umberto è la testimonianza di quello che diciamo da tempo: c’è una emergenza legata alla droga, che purtroppo crea tensione e violenza ai danni delle persone e rende le piazze insicure – dichiara il sindaco Vito leccese all’indomani dell’episodio accaduto ieri sera-. Sin dai primi giorni del mio mandato da sindaco, ormai un anno fa, ho denunciato il fenomeno e nonostante i controlli delle diverse forze di polizia e i supporti sociosanitari che riusciamo a fornire nei luoghi dove insiste la marginalità, purtroppo la situazione peggiora.

Questa è una questione di ordine pubblico e va gestita con interventi determinati. Non si può più attendere. Perché il problema non è la presenza dei singoli ma torno a dire, è il consumo di droga, precisamente di crack, che determina situazioni esasperate. Per questo ritengo indispensabile  l’intervento congiunto di tutti gli enti e le istituzioni coinvolte nella gestione del fenomeno, affinché si individuino soluzioni strutturali e di sistema che possano mettere fine a quanto sta accadendo nelle piazze centrali della città. Per questo, d’intesa con il Prefetto abbiamo ritenuto opportuno affrontare la questione nell’ambito di un Comitato per ordine e la sicurezza pubblico convocato ad horas”.

