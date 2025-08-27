” Ieri sera è stato un inferno di rumori, con moto di grossa cilindrata che facevano a gara ad accelerare”. La denuncia è dei residenti dei palazzi che affacciano sul “Punto x”, piazzetta di ritrovo dei giovani a Poggiofranco. Decine le moto e immancabili gli schiamazzi fino all’alba. I residenti sono esasperati. Pochi giorni fa un anziano era stato travolto da una bici elettrica. “In questa bella piazzetta, dovrebbero passeggiare indisturbati mamme con i loro figli e non è giusto che queste bici o motocicli la usino come se fosse una normale corsia stradale. La polizia locale e le altre forze di polizia sono assolutamente assenti. Siamo stanchi di vedere moto e biciclette elettriche che sfrecciano a tutta velocità per quella piazza e inoltre, dalle 23:00 sino alle prime ore del mattino, queste moto non fanno altro che scorrazzare in loco disturbando il sonno dei residenti”, denuncia il coordinatore di FdI per il municipio 3, Francesco Antelmi. Del caso se ne è occupato anche il consigliere comunale dell’Udc, Pino Neviera, che ha più volte richiesto l’intervento del Comune.
Bari, ancora disagi al “Punto x”: residenti esasperati
Decine di moto fino a tarda notte e schiamazzi
Bari, sfiorata terza rissa in poche...
Si è sfiorata la terza rissa in tre giorni a Bari...
Giorgia sceglie ancora la Puglia. Gira...
Sotto una pioggia (artificiale) e davanti a tanti curiosi questo pomeriggio...
Processioni, cortei, musica e spettacoli: è...
Capurso si prepara ad accogliere la Festa Grande in onore della Madonna del Pozzo,...
Furto in un garage a Bari,...
Amaro risveglio per una cittadina barese che questa mattina ha scoperto...