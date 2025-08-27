Bari, ancora disagi al “Punto x”: residenti esasperati

” Ieri sera è stato un inferno di rumori, con moto di grossa cilindrata che facevano a gara ad accelerare”. La denuncia è dei residenti dei palazzi che affacciano sul “Punto x”, piazzetta di ritrovo dei giovani a Poggiofranco. Decine le moto e immancabili gli schiamazzi fino all’alba. I residenti sono esasperati. Pochi giorni fa un anziano era stato travolto da una bici elettrica. “In questa bella piazzetta, dovrebbero passeggiare indisturbati mamme con i loro figli e non è giusto che queste bici o motocicli la usino come se fosse una normale corsia stradale. La polizia locale e le altre forze di polizia sono assolutamente assenti. Siamo stanchi di vedere moto e biciclette elettriche che sfrecciano a tutta velocità per quella piazza e inoltre, dalle 23:00 sino alle prime ore del mattino, queste moto non fanno altro che scorrazzare in loco disturbando il sonno dei residenti”, denuncia il coordinatore di FdI per il municipio 3, Francesco Antelmi. Del caso se ne è occupato anche il consigliere comunale dell’Udc, Pino Neviera, che ha più volte richiesto l’intervento del Comune.