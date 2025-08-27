MERCOLEDì, 27 AGOSTO 2025
Cabtutela.it
83,374 ARTICOLI
Dir. resp.:Samantha Dell'Edera
redazione@borderline24.com
Per segnalazioni: +39 375 5535222
83,374 ARTICOLI

Direttore Responsabile: Samantha Dell’Edera
Per segnalazioni:
Cell. +39 375 5535222
Email: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Rissa violenta al Libertà, paura in strada a Bari

Pugni e calci davanti a decine di passanti: è allarme sicurezza in città

Pubblicato da: redazione | Mer, 27 Agosto 2025 - 14:42
rissa libertà
  • 12 sec
villaggiodelgusto.com

Momenti di tensione questa mattina a Bari, nel quartiere Libertà, dove un violento scontro tra giovanissimi ha attirato l’attenzione di numerosi passanti. L’episodio si è verificato poco dopo mezzogiorno in via Brigata Bari, all’incrocio con via Nicolai.

Secondo le prime ricostruzioni, tre ragazzi a bordo di un’Audi bianca si sarebbero fermati nei pressi di un centro scommesse per affrontare un gruppo di coetanei. Ne è nata una colluttazione che, in pochi istanti, si è trasformata in una vera e propria rissa. Spintoni, schiaffi e pugni si sono susseguiti senza sosta, fino a quando alcuni dei giovani sono finiti a terra. A quel punto uno dei contendenti avrebbe colpito con un calcio in pieno volto uno degli avversari, sotto lo sguardo attonito dei presenti.

Il tutto è durato appena due minuti, ma con una violenza tale da lasciare sgomenti i passanti che hanno assistito alla scena.

Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Primo Piano

Bari, sfiorata terza rissa in poche...

Si è sfiorata la terza rissa in tre giorni a Bari...
- 27 Agosto 2025
Attualità

Giorgia sceglie ancora la Puglia. Gira...

Sotto una pioggia (artificiale) e davanti a tanti curiosi questo pomeriggio...
- 27 Agosto 2025
Cultura

Processioni, cortei, musica e spettacoli: è...

Capurso si prepara ad accogliere la Festa Grande in onore della Madonna del Pozzo,...
- 27 Agosto 2025
Segnalato da voi

Furto in un garage a Bari,...

Amaro risveglio per una cittadina barese che questa mattina ha scoperto...
- 27 Agosto 2025