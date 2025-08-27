Rissa violenta al Libertà, paura in strada a Bari

Momenti di tensione questa mattina a Bari, nel quartiere Libertà, dove un violento scontro tra giovanissimi ha attirato l’attenzione di numerosi passanti. L’episodio si è verificato poco dopo mezzogiorno in via Brigata Bari, all’incrocio con via Nicolai.

Secondo le prime ricostruzioni, tre ragazzi a bordo di un’Audi bianca si sarebbero fermati nei pressi di un centro scommesse per affrontare un gruppo di coetanei. Ne è nata una colluttazione che, in pochi istanti, si è trasformata in una vera e propria rissa. Spintoni, schiaffi e pugni si sono susseguiti senza sosta, fino a quando alcuni dei giovani sono finiti a terra. A quel punto uno dei contendenti avrebbe colpito con un calcio in pieno volto uno degli avversari, sotto lo sguardo attonito dei presenti.

Il tutto è durato appena due minuti, ma con una violenza tale da lasciare sgomenti i passanti che hanno assistito alla scena.