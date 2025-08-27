MERCOLEDì, 27 AGOSTO 2025
Bari, nuovo rinforzo in attacco: arriva Cerri dalla Juventus

L’attaccante classe 2003 arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Pubblicato da: Nicola Lucarelli | Mer, 27 Agosto 2025 - 12:41
cerri
  • 17 sec
villaggiodelgusto.com

Il Bari ha annunciato l’arrivo di Leonardo Cerri, attaccante classe 2003, prelevato dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Un dettaglio importante, che testimonia la volontà dei bianconeri di tenere sotto controllo la crescita di un talento in cui credono ancora molto.

Cerri, nato a Roma il 4 marzo 2003, indosserà da subito la maglia numero 99 ed è già a disposizione di mister Caserta. Cresciuto nel settore giovanile del Pescara, nel 2019 è stato acquistato dalla Juventus, dove si è messo in mostra con le formazioni Under 17 e Primavera prima di esordire tra i professionisti con la Next Generation. Con i bianconeri ha collezionato 61 presenze, 13 reti e 2 assist in due stagioni di Serie C.

Lo scorso anno ha fatto il salto in Serie B con la maglia della Carrarese, con cui ha disputato 33 partite segnando 4 gol. Nel suo curriculum anche le convocazioni con le Nazionali giovanili azzurre, dall’Under 19 fino all’Under 21.

Foto Ssc Bari﻿

