De Laurentiis: “Il Bari è un cantiere aperto. Contro il Monza mi aspetto un San Nicola gremito”

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, al termine dell’assemblea di Lega B svoltasi a Milano, ha fatto il punto della situazione sul mercato e sulle ambizioni biancorosse per la nuova stagione. “Siamo solo all’inizio, come tutte le squadre stiamo cercando di finire il mercato e trovare la quadra”, ha dichiarato ai microfoni di EsteNews.

Con ben nove volti nuovi in rosa, De Laurentiis non nasconde che il percorso di crescita richiederà tempo: “È chiaro che il nostro è ancora un cantiere aperto – ha spiegato –. Vedremo tra qualche settimana, dopo un certo numero di gare, a che punto saremo arrivati”.

Il presidente guarda già alla prossima sfida interna contro il Monza, confidando in una grande risposta da parte della tifoseria: “Dopo la pausa estiva mi aspetto entusiasmo e uno stadio gremito per sostenere i ragazzi. I nuovi innesti contribuiranno a creare ulteriore energia”.

L’obiettivo stagionale resta chiaro: “Abbiamo lavorato per costruire una squadra competitiva e capace di arrivare il più in alto possibile. Puntiamo ai playoff”, ha concluso De Laurentiis.﻿