Le parole d’amore di Vasco per la Puglia: “Amo questa terra”

Il rocker documenta il soggiorno tra pinete, spiagge e selfie con i fan, celebrando la sua “seconda casa” pugliese

Pubblicato da: redazione | Mer, 27 Agosto 2025 - 17:55
vasco
  • 28 sec
villaggiodelgusto.com

Dopo settimane di impegni lavorativi, Vasco Rossi si concede qualche giorno di relax in Puglia e condivide sui social la sua ammirazione per i luoghi che lo ospitano. “I love Puglia”, scrive il rocker insieme a una serie di foto che ritraggono la struttura immersa nel verde, la spiaggia e la pineta che lo affascinano ogni anno. “È diventata la mia seconda casa… e sono orgoglioso di essere cittadino onorario della Puglia creativa”, aggiunge Vasco, raccontando la sua esperienza in quella che definisce una “località segreta”.

Non mancano però momenti di franchezza: poche ore prima, il cantante aveva ironicamente sottolineato il continuo assedio dei fan desiderosi di selfie e video, precisando di essere lì solo come ospite pagante. “Quello che faccio lo faccio per puro piacere e con la mia disponibilità. Grazie davvero a tutti per l’affetto”, ha scritto, bilanciando il divertimento con la necessaria privacy.

Tra stories e scatti, Vasco dimostra ancora una volta il suo legame speciale con la Puglia, tra momenti di relax e l’incontro con i sostenitori sulla spiaggia.

Foto instagram

