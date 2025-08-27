Amaro risveglio per una cittadina barese che questa mattina ha scoperto di essere stata derubata. A mancare all’appello la sua bicicletta. È accaduto in particolare nel quartiere Picone, zona Policlinico. La cittadina si è rivolta ai social lanciando un appello nel tentativo di ritrovarla: “Mi è stata rubata questa bici meravigliosamente gialla – scrive – se doveste vederla, avvisatemi”. Per lei, racconta la stessa a Borderline24, non era solo un mezzo di trasporto, ma anche un oggetto prezioso che l’accompagnava ormai tutti i giorni per le vie della città, un “pezzo di cuore”. “Spero di ritrovarla – spiega ancora – sono quelle cose che ti accompagnano tutti i giorni, una bici a cui ero legata”, conclude.
Furto in un garage a Bari, scomparsa una bici: “Aiutatemi a ritrovarla”
In zona Policlinico. L'appello di una cittadina sui social
Bari, sfiorata terza rissa in poche...
Si è sfiorata la terza rissa in tre giorni a Bari...
Giorgia sceglie ancora la Puglia. Gira...
Sotto una pioggia (artificiale) e davanti a tanti curiosi questo pomeriggio...
Processioni, cortei, musica e spettacoli: è...
Capurso si prepara ad accogliere la Festa Grande in onore della Madonna del Pozzo,...
Furto in un garage a Bari,...
Amaro risveglio per una cittadina barese che questa mattina ha scoperto...