Furto in un garage a Bari, scomparsa una bici: “Aiutatemi a ritrovarla”

In zona Policlinico. L'appello di una cittadina sui social

Pubblicato da: Francesca Emilio | Mer, 27 Agosto 2025 - 18:44
Amaro risveglio per una cittadina barese che questa mattina ha scoperto di essere stata derubata. A mancare all’appello la sua bicicletta. È accaduto in particolare nel quartiere Picone, zona Policlinico. La cittadina si è rivolta ai social lanciando un appello nel tentativo di ritrovarla: “Mi è stata rubata questa bici meravigliosamente gialla – scrive – se doveste vederla, avvisatemi”. Per lei, racconta la stessa a Borderline24, non era solo un mezzo di trasporto, ma anche un oggetto prezioso che l’accompagnava ormai tutti i giorni per le vie della città, un “pezzo di cuore”. “Spero di ritrovarla – spiega ancora – sono quelle cose che ti accompagnano tutti i giorni, una bici a cui ero legata”, conclude.

